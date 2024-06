"Conte porta con sé l’ossessione della vittoria, non accetta dimensioni subalterne al successo. Le richieste sul mercato del tecnico salentino saranno soddisfatte dalla prima all’ultima, può darsi con una seconda scelta anziché la prima, ma non sarà mai la terza. Il ritorno in Italia dell’ex ct della Nazionale solleva il livello di un campionato orfano, per ragioni diverse, di allenatori come Sarri, Mourinho, Allegri, Pioli (per ora), tutti scudettati, e Claudio Ranieri col suo titolo leggendario".