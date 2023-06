Partenza col botto: la GOA7 League coinvolge 300.000 spettatori su Twitch

Un grande risultato per la prima edizione della GOA7 League che, il 24 e 25 giugno, ha preso il via con il torneo a otto squadre

Un grande risultato per la prima edizione della GOA7 League che, il 24 e 25 giugno, con il torneo a otto squadre, ha ottenuto una media di circa 22.000 spettatori nei due giorni di evento toccando picchi di 35.000 spettatori in live durante la finale fra Red Lock e Blancos, per un totale di 1,6 milioni di visualizzazioni sui due giorni.

Oltre 18 ore di live in appena 48 ore dimostrano la serietà e la dedizione di un gruppo di addetti ai lavori, coadiuvato dai protagonisti della maratona, verso un progetto costruito in meno di un mese. E' questo infatti il lasso di tempo in cui tutta la macchina è stata costruita: sono state formate otto squadre con rispettivi presidenti e allenatori, composte da personaggi del web e giocatori emergenti selezionati da trials messi in piedi in poche settimane, dove sono stati valutati 50 candidati da coach professionisti.