Inter, già certa una partenza a zero nel 2022: “Il club voleva spalmare o cederlo”

La società avrebbe preferito spalmare il suo ingaggio da 4,7 milioni in più stagioni (magari aggiungendo qualcosa) oppure cederlo

Quest'anno sarà al centro del progetto Inter, ma la prossima stagione vestirà, con ogni probabilità, un'altra maglia. E' questo il futuro di Ivan Perisic, che, secondo il Corriere dello Sport, saluterà Milano la prossima estate: "La società avrebbe preferito spalmare il suo ingaggio da 4,7 milioni in più stagioni (magari aggiungendo qualcosa) oppure cederlo, ma Ivan ha deciso di restare fino a giugno e poi di andare via a parametro zero. Se pensare che essere in scadenza lo condizionerà, vi sbagliate".