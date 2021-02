BC Partners, ecco cosa non ha gradito Suning: “Ma sono giorni decisivi. E c’è fila per l’Inter”

Sono giorni decisivi per capire se BC Partners potrà davvero diventare il nuovo proprietario dell’Inter. Come vi abbiamo riportato, il colosso di private equity ha presentato a Suning la sua offerta vincolante. Sono ore molto calde, anche perché, in caso di ‘no’ da parte del gruppo cinese, si provvederà ad ascoltare altre offerte. I corteggiatori per il club nerazzurro, infatti, non mancano di certo:

“Suning non ha gradito che siano emerse alcune osservazioni sui problemi di sostenibilità economica che riguardano l’Inter, alla luce della crisi provocata dalla pandemia e della stretta economica del governo cinese sugli investimenti nel calcio. Ma la situazione è effettivamente delicata. E una corretta ‘due diligence’ non può che evidenziare questi problemi (…). I prossimi giorni diranno se Suning e BC Partners riusciranno ad avvicinarsi. Altrimenti entreranno in scena con decisione EQT e Mubadala-Fortress. I corteggiatori non mancano“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)