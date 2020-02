“Sarri contro il Sarrismo”. E’ questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 22 febbraio 2020. “Il tecnico della Juve si ribella agli stereotipi”, spiega il quotidiano che non parla di Inter in prima pagina ma menziona il caos al PSG: “PSG, il mega-party fa infuriare i tifosi. Dopo il KO a Dortmund, balli fino a notte fonda per il compleanno di Cavani, Icardi e Di Maria”.