Davide Pascolo: “Mi aspettavo un’Inter forte, ma non mi aspettavo che fosse così…”

Davide Pascolo è intervenuto a Inter TV prima di Lazio-Inter: “Quanti gol mi aspetto oggi? Io dico tre. Magari saranno sette. Da appassionato mi aspettavo un’Inter così forte, che fosse molto pronta ma non pensavo potesse conquistare i tre punti con questa spettacolarità. La mia velocità? Sicuramente più bassa di Hakimi. Sul parquet hai meno spazio per raggiungere una velocità. Sicuramente i giocatori che ti possono far svoltare la partita, anche negli ultimi minuti, sono Lautaro e Lukaku. I miei impegni? Un campionato strano, speriamo di far divertire la gente a casa”.

(Inter TV)