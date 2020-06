Pedro Pablo Pasculli, allenatore e campione del mondo con la nazionale argentina in Messico 86, difende Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro è stato severamente criticato per la sua prestazione contro il Napoli. “Voleva giocare bene contro il Napoli, ma non ci è riuscito. È normale pensare che il giocatore non stia bene e che pensi molto al Barcellona. Quando gioca una partita normale è sotto gli occhi di tutti perché è un giocatore di qualità“.

(eltribuno.com)