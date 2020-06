Zenga: “Nainggolan? Mi stupisce non sia rimasto all’Inter. Lautaro? Una gara non cambia valore”

TuttoSport ha intervistato Walter Zenga e gli ha chiesto di Nainggolan. A proposito del giocatore di proprietà dell’Inter, in prestito al Cagliari, ha detto: «È un giocatore di categoria superiore. Mi stupisce che non sia restato al club nerazzurro. Per me lui è un giocatore da Inter tutta la vita e sappiamo benissimo che a Cagliari è di passaggio. Se poi restasse un altro anno, mi bacerò i gomiti. In caso contrario, farò sempre il tifo per lui perché, conoscendolo – e non avevo dubbi in proposito – è proprio una bella persona».

L’ex portiere interista ha espresso un suo parere anche su Lautaro Martinez: «Giocatori al centro del mercato fanno male? È la nostra mentalità. Uno può giocar male una partita, ma questo non cambia il suo valore né la sua forza. Io, personalmente, mi fido molto dei miei giocatori, sia che siano in prestito, sia che siano in scadenza di contratto, sia che abbiano il contratto. Per me se un ragazzino di 17 anni è bravo, gioca. Se un calciatore in scadenza di 35 anni è bravo, gioca. Se poi dal primo luglio uno dei miei giocatori mi dicesse che non vuole giocare più io gli stringerei la mano e vedrei con chi sostituirlo. Il calciomercato dovrebbe sempre finire con l’inizio del campionato».

Ultimo riferimento ad un altro ex interista, Balotelli: «Lo allenerei? Non vedo perché uno debba porre dei paletti senza nemmeno conoscerlo un giocatore».

(Fonte: TS)