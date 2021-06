Pasman: “Agüero? Lautaro dormirà felice dopo averlo visto giocare. Non so come…”

Il noto giornalista argentino critico nei confronti di Agüero

Sergio Agüero è tornato tra i titolari nella vittoria dell'Argentina contro il Paraguay. La prestazione del Kun non è stata esaltante e le critiche non sono mancate, in particolare dai commentatori sportivi argentini.

Toti Pasman ha criticato duramente Agüero: "L'Argentina ha vinto con le riserve, bisogna pensare al Brasile e al Mondiale. Voglio vedere il futuro e penso che il ragazzo che dormirà più felice stanotte sia Lautaro Martínez dopo aver visto giocare Agüero. Non so come faccia ad avere quella condizione fisica. Dopo aver visto il Kun e Correa, Lautaro Martínez somiglia a Batistuta. Oggi appoggia la testa sul cuscino e dice: 'Sono Batistuta'. Per quanto corre e per quante situazioni da gol crea".