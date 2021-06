Pasqual: “Inter, scudetto costruito con gli esterni. Spalletti a Napoli…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito dell'importanza delle corsie laterali nello sviluppo del gioco

Manuel Pasqual, ex terzino di Fiorentina e non solo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Tra il Napoli di Gattuso e quello di Spalletti ci sarà un cambiamento completo. Terzini? Il Napoli non ha voluto sostituire Ghoulam, scegliendo Mario Rui o di adattare Hysaj, due terzini con caratteristiche totalmente diverse. Emerson Palmieri farebbe al caso del Napoli. Gli esterni sono fondamentali, l'Inter ci ha costruito uno scudetto".