Pasqual: “Spero Vlahovic si ripeta. Sempre che la Fiorentina resista agli assalti”

Le parole dell'ex terzino: "Vlahovic? Mi auguro che possa continuare sulla falsa riga dell'anno scorso. Sempre che la società riesca a resistere alle offerte"

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Manuel Pasqual, ex terzino, ha parlato così di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina accostato all'Inter in caso di partenza di Lautaro Martinez: "Se può essere una rivelazione per la prossima Serie A? Sì, senza dubbio. Mi auguro per la Fiorentina che possa continuare sulla falsa riga di quanto mostrato nella fine nell'anno scorso. Sempre che la società riesca a resistere alle offerte che arriveranno quest'estate".