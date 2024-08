Intervistato da Oggisportnotizie.it Pasquale Domenico Rocco ha detto la sua sull'Inter e ha elogiato Lautaro Martinez che considera "da podio" per quanto riguarda il Pallone d'Oro. "È difficile confermarsi nuovamente dopo il campionato strepitoso dello scorso anno, le dirette concorrenti si sono rinforzate tanto e avranno tutte il dente avvelenato. Ho grande fiducia sia in Simone Inzaghi, sia nella dirigenza, la quale dopo tutti vari avvicendamenti societari ha saputo comunque mantenere una linea vincente, inserendo nell’organico acquisti importanti e mirati, ma soprattutto confermando in rosa i giocatori più pregiati".

"Lautaro può ambire al Pallone d'Oro? Lo spero per lui perché è un calciatore che a me piace molto. Mi risulta difficile dire se effettivamente arriverà primo , tuttavia per la stagione che ha fatto l’anno scorso sia con i nerazzurri, sia con la nazionale argentina, (vittoria della Copa America da capocannoniere del torneo ndr) merita sicuramente di essere inserito nei primi tre. La concorrenza è tanta poichè vi sono altri giocatori altrettanto forti, ma i numeri e le statistiche di Lautaro rimangono negli albi, rendendo i tifosi interisti e non sicuramente entusiasti”.