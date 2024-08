Nonostante Brest e Inter avessero trovato l'accordo per il trasferimento, Martin Satriano ha preferito declinare la destinazione e accettare il Lens. Una scelta, quella dell'attaccante, che ha deluso l'allenatore del Brest, Eric Roy. "È ovviamente una delusione vedere Martin Satriano con la maglia del Lens. Avevamo un vero accordo per acquistarlo e il club si stava impegnando per riuscirci".

"Inoltre stavamo lavorando su un giocatore che non aveva fatto bene durante la stagione neanche a livello statistico. Ma abbiamo amato la sua grinta, la sua mentalità. Purtroppo ha scelto un altro progetto e non possiamo che rispettarlo. Speriamo che non ci causi troppa sofferenza. Non so se scenderà in campo contro di noi, ma in ogni caso ci aspetta un big match a Lens".