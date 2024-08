Le idee di tridente possono quindi attendere, del resto quella resta per Inzaghi una soluzione per lo più di emergenza a partita in corso: l’ha utilizzato a Genova per la rimonta (poi vanificata), come aveva fatto a Udine due settimane prima del derby scudetto (rimonta riuscita). Taremi resta il colpo principale del mercato interista: l’iraniano è sbarcato in Europa piuttosto tardi (a 27 anni), ma nel quadriennio del Porto, dopo un anno di apprendistato al Rio Ave, ha segnato esattamente un gol ogni due partite (91 in 182) di cui 10 in Champions, ovvero 2 in meno di Lautaro in sei stagioni nerazzurre.