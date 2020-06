Pasqualin: “Ecco il colpo a cui sta lavorando l’Inter. Nainggolan? Non è escluso che…”

Mercato e stagione dell’Inter. Sono alcuni temi affrontati da Claudio Pasqualin ai microfoni di TMW Radio. Queste le dichiarazioni del procuratore: “Va bene, come Conte lascia intendere, una media più alta come età. Vidal però ha già detto la sua nel calcio che conta. Nainggolan? Vedremo cosa accadrà, non è escluso che possa restare e diventare importante per Conte. Ma lui credo che punti molto, nonostante la giovane età, su Tonali. E’ quello il colpo per cui sta lavorando”.

Che stagione può essere per l’Inter?

“Conte ha ancora la possibilità di vincere lo Scudetto. Bisogna aspettare prima di dire che ha fallito”.

(TMW Radio)