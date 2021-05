Pasqualin: “Inter, Conte non è uno che si accontenta. Credo che il chiarimento…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il procuratore Claudio Pasqualin si è soffermato sulle voci attorno al futuro di Antonio Conte

"Credo che il chiarimento sia un momento importante. Che ci sia oggi o domani è relativo. Certo è che Conte non è uno che si accontenta. Da motivatore vuole far conto su campioni o giocatori di qualità. La società deve chiarire se ha in mente di cambiare qualcosa. Ogni cambiamento che non sia in meglio credo allontani Conte. Ci saranno chiarimenti che Conte pretenderà e sono giusti. E lui non è un tipo accomodante. Vediamo se otterrà le garanzie che chiede".