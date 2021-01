Pasqualin: “Gomez? Sarebbe ideale per l’Inter. La situazione di Suning è seria, in Cina…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Claudio Pasqualin, noto procuratore, ha parlato tra le altre cose del mercato e della situazione societaria che sta attraversando l’Inter. “Mercato con pochi soldi, dominerà la logica del baratto. Il Covid ha cancellato le entrate e allontanato gli sponsor, le società hanno i conti in rosso. Questa finestra di trasferimenti non inciderà sugli equilibri del campionato, non c’è una lira. La situazione di Suning è piuttosto seria, in Cina hanno chiuso i rubinetti, le capacità finanziarie sono molto ridotte e sono in crisi. Gomez? Alla fine se ne andrà. La diatriba è con Gasperini e la società si è schierata con l’allenatore. Via via che si avvicina la chiusura del mercato i prezzi tendono a scendere. Sarebbe ideale per l’Inter“.

(Radio Sportiva)