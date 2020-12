Pasqualin: “Credo l’Inter stia pensando a Pellè come vice-Lukaku. Senza scudetto…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Claudio Pasqualin, noto procuratore, ha parlato tra le altre cose del momento dell’Inter e del mercato che andrà ad operare la società nerazzurra.

L’Inter è obbligata a vincere lo Scudetto oggi?

“Non c’è dubbio che altrimenti si dichiara il fallimento della stagione, essendo l’ultimo obiettivo che rimane. Ora vedremo cosa succederà, questo mercato è importante. Il problema è che autofinanziare il mercato in entrata puoi farlo sì con la cessione di Eriksen, ma difficilmente in contanti. Dovrai accettare uno scambio, e quello con Paredes può essere davvero interessante. E poi il vice-Lukaku… Si parla poco di una novità che potrebbe profilarsi: di fatto c’è libero uno come Pellè, che Conte fece giocare spesso in Nazionale nel 2016”.

Prendono Pellè?

“Credo ci stiano pensando. Avendo guadagnato una quindicina di milioni netti per qualche anno avrà la pancia piena, potrebbe accontentarsi di un contratto di poco superiore a Pinamonti. Arriva ed è già pronto, c’è giusto il limite dell’età visto che ha 35 anni. Perché no? Considerando che Giroud ha ambizioni diverse da essere il vice-Lukaku, e pensando che per Milik il Napoli pretende parecchi soldi potrebbe essere”.