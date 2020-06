Pasqualin: “Lautaro? Lo vedo quasi sicuramente al Barça, offerta irrifiutabile”

Ai microfoni di TMW Radio, l’avvocato e procuratore Claudio Pasqualin ha fatto il punto sulla trattativa Lautaro Martinez-Barcellona, con sensazioni che non fanno esattamente ben sperare tutti i tifosi dell’Inter in merito a una permanenza dell’attaccante argentino a Milano:

“L’offerta del Barcellona è irrifiutabile per Lautaro. Vedo Barcellona quasi sicura per lui. E’ andata bene all’Inter, che è riuscita a strappare 50 milioni al Psg per Icardi, comunque 20 in meno di quelli richiesti prima del Covid-19“.

(Fonte: TMW Radio)