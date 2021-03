Pasqui: “Episodi più che dubbi e determinanti. Scelta lungimirante dell’Inter”

Al termine del derby perso con il Milan per 4-1, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Ilaria Pasqui responsabile di Inter Women

"Da due anni abbiamo individuato un progetto di crescita basato sulle più giovani italiane. Oggi in campo c'erano 6-7 anni di differenza guardano la media di età. Crescita importantissima a cui spesso non ha coinciso il risultato. Ma la crescita è evidente e l'Inter in futuro potrà togliersi delle soddisfazioni".