In questi giorni Francesco Passaro è impegnato agli Internazionali d'Italia. Il tennista italiano sfiderà il portoghese Nuno Borges nel 3° turno. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Passaro ha parlato anche della sua grande passione per l'Inter. "Non vedo l'ora. Sono carico ma sereno. In questi giorni sto vivendo così tante emozioni, esperienze. Ho affrontato partite di livello altissimo, ho lottato mi sono messo alla prova. Quindi voglio solo buttarmi e farmi trasportare dalla gioia di questa opportunità. Sono a Roma, in casa, c’è un pubblico unico, c’è la mia famiglia, gli amici. Vedo solo lati positivi".