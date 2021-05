Sky – Inter, passivo di 62 milioni nell’ultimo semestre. Zhang detta la linea

Il presidente dell'Inter deve trovare una soluzione per sistemare i conti dell'Inter toccati dall'emergenza coronavirus e la scelta è quella di intervenire sui costi

Dopo i festeggiamenti per la conquista del diciannovesimo scudetto dell'Inter, la società nerazzurra inizia a programmare il futuro e ragiona sul come sistemare i conti del club peggiorati dall'emergenza Coronavirus.

"Ridurre i costi, senza se e senza ma. E’ questa la linea dettata da Zhang alla dirigenza nerazzurra per riuscire a risanare le casse dell’Inter, decisamente provate dalla crisi economica legata alla pandemia Covid che ha investito il mondo (anche, ma non solo, del calcio). Già nel primo semestre dell’attuale esercizio fiscale, quello relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 2020 la società nerazzurra ha fatto registrare passivo di 62,7 milioni di euro, da sommare al rosso di 102,4 milioni col quale ha chiuso il bilancio della stagione 2019-2020, segnata solo per metà dall’emergenza coronavirus. Insomma, serve, come servirebbe a tutte le grandi società, una netta inversione di tendenza, che cozza però con l’elevatissimo costo del monte ingaggi della rosa della prima squadra, che incide per oltre 200 milioni di euro, tasse comprese ovviamente", spiega Sky Sport.