Inter, ecco il motivo del passo indietro di BC Partners. Oaktree e Bain ora…

In casa Inter rimane ancora tutto da definire il futuro societario, con i fondi di investimento americani Oaktree e Bain Capital che attendono di trovare una difficile intesa definitiva con Suning. Tuttosport spiega il motivo del mancato accordo...

In casa Inter rimane ancora tutto da definire il futuro societario, con i fondi di investimento americani Oaktree e Bain Capital che attendono di trovare una difficile intesa definitiva con Suning. Tuttosport spiega il motivo del mancato accordo con BC Partners, in prima fila fino a poco tempo fa nella corsa all'acquisto di parte delle quote interiste: