CorSera – A Napoli non la solita Inter, ma il pareggio è un passo verso lo scudetto

Non è stata la solita Inter, quella vista contro il Napoli. Nonostante ciò il pareggio è un passo importante verso lo scudetto

Non è stata la solita Inter , quella vista per lunghi tratti ieri al Maradona contro il Napoli di Spalletti. Nonostante ciò, come scrive il Corriere della Sera, il pareggio in trasferta colto dai nerazzurri è un passo importante verso lo scudetto:

"Dentro il Maradona, spazzato da una gelida tramontana, sorride però solo l’Inter. L’1-1 in rimonta è un passo in avanti verso lo scudetto, alla fine di una partita che non passerà alla storia: la capolista, scossa dal rigore subito dopo sette minuti e trasformato da Insigne, gioca il peggior primo tempo della stagione e rischia di subire il raddoppio prima di riemergere a inizio ripresa grazie al nuovo totem Dzeko, che fa male al suo vecchio maestro Spalletti. Però non è la solita squadra che siamo abituati a vedere: la difesa soffre la fisicità di Osimhen, il centrocampo boccheggia tradito da Barella e Calhanoglu e neppure Brozovic brilla. Mancano, per lunghi tratti, furore e intensità".