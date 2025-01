"Scudetto? Sostengo dalla puntata 1 che vincerà il Napoli anche se l'Inter è la squadra più forte. Non sempre vince la squadra più forte, il Napoli ha anche un calendario molto più leggero, 17 partite con una settimana di lavoro. Anche in termini di infortuni questo è importante, Conte poi è in the zone. Qualsiasi sostituzione, anche Spinazzola per Neres al 70', porta risultati, la squadra inizia a respirare come respira lui, adesso anche la piazza è con lui. Il Napoli gioca in casa contro Juve, Milan e Inter, lo scontro diretto è il 2 marzo. Non sarà decisiva, Conte sta ragionando per blocchi di partite e punterà a restare attaccato, non in fuga ma attaccato, alla pausa di fine marzo perché le ultime 7 del Napoli sono contro avversarie medio-piccole. In più con una settimana di lavoro e anche per una condizione atletica che resterà buona"