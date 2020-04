Pastorello: “Mercato aperto cinque mesi? L’affare Inter-Lukaku dimostra che…”

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’agente Andrea Pastorello ha detto la sua sulla possibilità di una finestra di mercato di 4-5 mesi con i campionati in corso: “Ci siamo battuti ultimamente per ridurre le finestre. Poi con la rimozione delle compartecipazioni, si cominciava a lavorare già a metà maggio, lavorando tre mesi e mezzo per ridursi poi all’ultimo giorno, basta pensare all’affare Lukaku che mio fratello ha chiuso nelle ultime ore del mercato inglese. Una dilatazione così ampia crea problemi, io sono contrario a questa idea. Comporterebbe difficoltà enormi anche nella gestione di rose e spogliatoi, gli allenatori diventerebbero matti sapendo che possono perdere i giocatori. Nascerebbero delle turbative, e già a gennaio c’è sempre un periodo di pausa: giocare durante il mercato non è il massimo”.