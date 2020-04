Pastorello: “Sarà un mercato di scambi. Lukaku ha sempre sperato di andare all’Inter”

L’agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, ha parlato ai microfoni di Tuttosport.

Che mercato si aspetta?

“Premesso che, ora come ora, la priorità è la salute di tutti, sicuramente sarà un mercato mai visto nei tempi moderni. Stiamo affrontando una crisi planetaria e l’impatto economico sul mondo del calcio sarà piccolo, grande o enorme, in base a se si riuscirà o meno a concludere i campionati, ma in ogni caso ci sarà. Mi aspetto una diminuzione dei prezzi e maggiore creatività per sopperire a carenze tecniche ed economiche. Penso che assisteremo a più scambi anche tra grandi club“.

Lei lo scorso anno ne ha vissuto uno da vicino: Lukaku, poi finito all’Inter, è stato a un passo dalla Juventus nello scambio con Dybala.

“È vero. Romelu, però, aveva sempre sperato di andare all’Inter perché era rimasto colpito dall’affetto dei tifosi nerazzurri“.

Lukaku come sta vivendo questi giorni senza calcio?

“Romelu è un ragazzo solare. La scorsa settimana, prima di partire per Bruxelles, aveva perso un po’ il sorriso: aveva nostalgia del figlio, che vive in Belgio. Tornare a casa gli ha fatto bene: adesso è di nuovo lui. Come tutti i nostri giocatori non vede l’ora che si possa tornare a giocare“.