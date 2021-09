Pastorello: “Il mercato è chiuso ed è stato spettacolare. Ultimi impegni”

Il noto agente ringrazia i suoi collaboratori per i grandi sforzi profusi nell'ultima sessione quando ha riportato Lukaku al Chelsea

Ancora qualche impegno da portare avanti e poi sarà vacanza anche per lui. Federico Pastorello, in un post su Instagram, parla dell'ultima sessione di mercato. "Sessione chiusa, il mercato è stato spettacolo. Ci sono ancora alcuni impegni da ultimare. Grazie a tutti i collaboratori della PP Sport Management per i grandi sforzi fatti. Da venerdì ferie con la mia famiglia", ha scritto.