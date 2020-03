Paul Merson: “Aubameyang allo United? Non sarebbe per ambizione. Lo farebbe per…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK, Paul Merson, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Pierre-Emerick Aubameyang, obiettivo di mercato dell’Inter nel caso in cui partisse Lautaro Martinez. Negli scorsi giorni è trapelato un forte interesse nei suoi confronti da parte del Manchester United e Merson ha commentato così: “Non penso si possa dire che Aubameyang andrebbe allo United per ambizione. Lo farebbe solo per i soldi perché ha quasi 31 anni e sarebbe il suo ultimo trasferimento o quasi. Non possiamo garantire adesso che lo United vincerà trofei nei prossimi 2-3 anni. Se fossero Liverpool o City, sarebbe diverso: penseremmo che Auba voglia vincere. Non dico che lo United non vincerà nulla, ma non possiamo darlo per certo: mentre siamo sicuri che Liverpool e City lo faranno”.