Mercato Inter, Sun: “Aubameyang, Arsenal rassegnato. Ma su di lui anche un’altra big”

Le indiscrezioni aumentano giorno dopo giorno: Pierre-Emerick Aubameyang sembra essere sempre di più il prescelto dell’Inter come successore di Lautaro Martinez se questo partisse alla volta di Barcellona in estate. Come si legge sul Sun, l’Arsenal si sarebbe ormai rassegnato sul fatto di perdere il gabonese, che andrà in scadenza nel 2021: ragion per cui questa sarebbe l’ultima sessione di mercato nella quale i Gunners potrebbero incassare una notevole cifra con la sua cessione. Su di lui non c’è però solo l’Inter: si registra infatti anche un forte interesse del Manchester United, che starebbe sondando il terreno su indicazione del tecnico Solskjaer.