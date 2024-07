Manca solo il cosiddetto "braccetto" dal piede mancino e anche in questo caso la situazione è chiara: Hermoso a parametro zero è il piano A (ma bisogna convincere Oaktree sulla bontà di un'operazione comunque non banale a livello di ingaggio e commissioni), Ricardo Rodriguez una possibile "toppa" con meno progettualità e a costi decisamente inferiori (l'ex granata è stato proposto ai dirigenti nerazzurri). Di sicuro, non c'è fretta. Per il resto siamo alla "frase fatta": nuovi acquisti saranno programmati solo in caso di uscite, fin qui non previste. A qualcuno questa cosa non piacerà, ma piace molto a Inzaghi che finalmente potrà lavorare con una rosa già "rodata".