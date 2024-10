Pavard, come detto, è partito al di sotto delle attese quest'anno e ha lasciato il segno, in negativo, contro Monza e Milan, con errori non da Pavard che sono costati punti importanti alla squadra. "Le grandi fatiche derivavano piuttosto dalla precedente stagione con l'Inter. Un avvio sottotono era preventivabile, e oggi Pavard sta ritrovando la forma migliore sia a livello atletico sia sotto l'aspetto psicologico. Ma ricapitolando le prime uscite del francese, è fuori di dubbio che abbia deluso: panchina contro il Genoa, nella media a San Siro con il Lecce, bene contro l'Atalanta, male a Monza, male nel derby. Troppo poco per uno come lui, fortemente voluto in nerazzurro dal tecnico Inzaghi per regalare alla squadra quella dimensione europea anche a livello di uomini necessaria per competere al massimo in Italia e in Europa. Ma adesso il vero Benji sta tornando", sottolinea La Gazzetta dello Sport che poi entra nello specifico, analizzando il match disputato da Pavard contro la Stella Rossa: