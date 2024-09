"La squadra tutta era stanca, e parecchio svagata, e così si è consegnata a un Milan sorprendente. In più, certi numeri molto lontani dall’anno della stella potrebbero iniziare a preoccupare: cinque reti subite, la media di una a partita. Giusto per dare un’idea, nell’anno dello scudetto erano state 22 in 38 partite. E queste due nel derby sono pure le prime della stagione arrivate in casa. San Siro pareva una fortezza imponente, non attaccabile, almeno a ripensare allo scontro diretto con l’Atalanta, dominato senza che la Dea le facesse nemmeno il solletico. Senza che ci fosse Haaland in campo a catalizzare l’attenzione, il trio Pavard-Acerbi-Bastoni è stato comunque disorientato dal modulo con quattro giocatori offensivi rossoneri", aggiunge il quotidiano.