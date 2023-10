Pavard: “Non avevo mai segnato a Lille, felice anche per aver indossato la fascia”

Serata da sogno per Benjamin Pavard, autore di una doppietta nel successo per 4-1 della Francia sulla Scozia nel giorno del suo ritorno a Lille, nella città in cui è cresciuto. Il difensore dell'Inter ha parlato a fine partita ai canali ufficiali della federcalcio francese: "Abbiamo avuto un primo quarto d'ora complicato, abbiamo preso questo gol ingenuo ma poi abbiamo reagito bene. Penso che sia una bella vittoria. Naturalmente siamo già qualificati per l'Europeo, ma non abbiamo preso alla leggera questa partita, l'obiettivo è stato raggiunto.