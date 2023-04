Pavard: “Nessun dialogo in corso per il rinnovo con il Bayern Monaco al momento”

La situazione contrattuale di Benjamin Pavard sta stuzzicando numerosi top club europei: il difensore francese va in scadenza di contratto nel giugno 2024 con il Bayern Monaco, e al momento le parti non hanno raggiunto alcun accordo per il rinnovo. Giocatore ancora giovane (classe '96), esperto, in grado di giocare in più ruoli: un profilo che interessa a molti, Inter compresa, a maggior ragione se dovesse liberarsi a cifre contenute.