VIDEO / Domani Portogallo-Francia, Pavard in viaggio canta ‘Pazza Inter amala’

Benjamin Pavard sempre più interista: anche in viaggio con la sua Francia ha intonato la canzone a tinte nerazzurre

Benjamin Pavard sempre più interista. In viaggio verso Amburgo con la nazionale alla vigilia del quarto di finale di Euro 2024 contro il Portogallo, il francese ha cantato "Pazza Inter amala", come si evince anche dallo schermo del suo telefono. È l'ennesima grande manifestazione d'amore di Pavard per i colori nerazzurri...