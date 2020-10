Paventi: “Inter-Milan? Scelte di Conte chiare. Sanchez ieri ha corso, va in panchina”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Andrea Paventi, giornalista e inviato per Sky Sport, ha detto le ultime in casa Inter in vista del derby di stasera: “Le scelte di Conte sono chiare: in difesa ci saranno D’Ambrosio e Kolarov con De Vrij. Poi Barella dovrà essere bravo ad aggredire i registi del Milan con la cerniera Vidal-Brozovic. Sugli esterni Perisic-Hakimi e Lukaku-Lautaro davanti. Sanchez ha recuperato, solo affaticamento: ieri ha corso e lavorato con la squadra, partirà dalla panchina”.