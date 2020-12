Paventi: “Eriksen partirà, al massimo può essere il secondo cambio. Le chance le ha avute, ma…”

Il giornalista di Sky Sport Andrea Paventi ha parlato del momento di Eriksen nell’Inter, inserito ancora una volta nei minuti finali della sfida col Bologna

“Le chance Conte le ha date a Eriksen sia nella scorsa che in questa stagione, anche provando a cambiare sistema e mettendogli due mediani alle spalle, ma non ha mai cambiato passo, non ha mai dimostrato di essere il vero Eriksen. Andrà via sicuramente perché in una situazione normale, Eriksen al massimo può essere il secondo cambio e non entrare alla fine”.