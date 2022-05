Pazzini: “Ecco che Inter mi aspetto oggi. Deve essere brava a sbloccarla subito”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro l'Inter

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Empoli, Giampaolo Pazzini ha analizzato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "Mi aspetto un'Inter famelica con questa atmosfera. Mi aspetto che parta subito forte e indirizzi la partita perché contro l'Empoli che gioca più libera, devi essere bravo a sbloccarla subito. Perché Correa? Per non dare punti di riferimento e poi perché sia una scelta anche in ottica della finale di Coppa Italia. Calhanoglu? Giocatore intelligente, ha fatto un campionato strepitoso, spesso decisivo. Insieme a Brozovic e Perisic è l'ago della bilancia di questa inter".