Pazzini: “L’Inter di Inzaghi gioca meglio senza Lukaku. Correa? Per la qualità che ha…”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport , il doppio ex Giampaolo Pazzini ha parlato così di Sampdoria-Inter.

"L'Inter ha fatto molto bene contro il Genoa. A Verona è stata una partita più complicata, si è trovata sotto ma ha reagito da grande squadra, dimostrando che il fuoco è ancora acceso. Malgrado abbia raccolto un solo punto e senza segnare, mi è piaciuta anche la Samp. Con il Milan ha giocato bene ed è stata anche un po' sfortunata. In casa del Sassuolo ha fatto la gara che doveva, molto attenta".

"Simone si è ritrovato l'ossatura scudetto. Ripartire dalla stessa difesa è stato fondamentale. E anche in mezzo al campo è cambiato poco. Credo che abbiano entrambi l'intelligenza per metterci gradualmente qualcosa di proprio senza stravolgere lo spartito".

Come è cambiata l'Inter di Inzaghi?

"I nerazzurri ora attaccano in modo diverso. Lukaku era una forza della natura, ma anche un accentratore. Ora vedo più varietà di soluzioni, a livello sia di scelte sia di modi per andare in porta. Nelle prime due partite mi sono parsi giocare meglio".