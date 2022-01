Pazzini: “Inter non brillante, ma vittoria fondamentale. Dzeko? Questa è…”

Le parole dell'ex attaccante nerazzurro dopo la vittoria della squadra di Inzaghi contro il Venezia al Meazza

Giampaolo Pazzini, presente al Meazza per commentare Inter-Venezia, ha parlato della pesante vittoria ottenuta dai nerazzurri in rimonta a pochi minuti dal triplice fischio. Queste le sue considerazioni: "Sono tre punti importanti, in una serata non brillantissima. La vittoria è fondamentale. Segnali? Sicuramente non è brutto vincere in questo modo. Vincere una partita anche se non riesci a fare un'ottima prestazione, è sì un segnale. Dzeko? La rete conta tantissimo per la classifica. Questa è la vita dell'attaccante. A Bergamo, ma anche stasera, ha avuto occasioni importanti e non era riuscito a segnare. Poi ha fatto il suo dovere sulla palla giusta all'ultimo".