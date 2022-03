Pazzini: “Inter, 5 punti dal Milan oggi pesano anche se le mancano due partite”

Le considerazioni dell'ex attaccante nerazzurro sul momento della squadra di Inzaghi a poche ore dal match con il Torino

Giampaolo Pazzini, ex attaccante nerazzurro, ha parlato negli studi di DAZN del peso sulle spalle dell'Inter a poche ore dalla gara col Torino: "L'Inter ha una partita a difficile a Torino, poi ha la Fiorentina e infine la Juventus e i nerazzurri sentono i 5 punti di differenza che ci sono attualmente, anche se devono recuperare due partite. Pesa, anche se è normale per chi deve lottare per questi obiettivi"