Pazzini: “Inter, reazione di carattere. Milan? Dopo il gol di Dzeko…”

Le parole dell'ex attaccante nerazzurro dopo il 2-1 in rimonta della squadra di Inzaghi contro il Venezia

Giampaolo Pazzini, ospite al Meazza per commentare Inter-Venezia, ha parlato così al triplice fischio ai microfoni di DAZN: "Sicuramente i giocatori del Milan che avranno visto la partita un pochino di dispiacere l'avranno avuto. Mi è piaciuta la reazione dell'Inter, che dimostra carattere e voglia di vincere anche in una giornata in cui non è stata particolarmente brillante. Questa voglia è la cosa più importante".