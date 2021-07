Pazzini: “L’Italia giocando di squadra e difendendo bene può violare Wembley”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Giampaolo Pazzini ha parlato della finale tra Italia e Inghilterra di questa sera

"Mi ricordo una giornata pazzesca, c'era tantissima attesa per la gara inaugurale in quello stadio. C'erano 55mila persone e giocavamo con l'Under 21, era una cosa molto grossa. Negli anni ho apprezzato la tripletta molto di più. Penso che l'Italia debba fare come ha fatto fino adesso per violare Wembley, giocando bene di squadra e difendendo in modo impeccabile. Se mi sto allenando per essere uno dei talent di DAZN a partire dal 22 agosto? L'anno passato ho fatto due partite ed è stata un'esperienza che mi è piaciuta, però serve una gran preparazione per poterlo fare".