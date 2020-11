Pazzini: “Inter squadra più forte in cui abbia giocato. Materazzi nemico, Strama mi disse…”

Nel corso di un’ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Giampaolo Pazzini, ritiratosi da poche settimane, ha parlato anche della sua avventura all’Inter:

«La squadra più forte in cui ho giocato. I compagni erano macchine spaventose».

ALLENATORI – «Mandorlini mi ha fatto esordire. E anche Mazzarri e Delneri. Mi sono trovato benissimo con Allegri, il numero uno. E’ andata bene anche con Leonardo all’Inter e con Juric».

AMICI E NEMICI – «Toni è stato compagno, amico e mentore. Nemico, sportivamente parlando, Materazzi. Quando lo sentivi arrivare faceva paura. Lo stesso Mihajlovic. Tecnicamente dico Cassano e Pirlo».

FATTA TANTA PANCHINA – «E’ vero, però non ho mai criticato le scelte tecniche, bensì i modi. Stramaccioni per esempio mi disse “per me davanti c’è Milito, tu vieni dopo”. È stato sincero e ho apprezzato. Altri hanno fatto i giochini».