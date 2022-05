Pazzini: “Inter, vittoria meritata. Ora per il Milan saranno due giorni molto lunghi”

A un certo punto sembrava tutto finito. A San Siro si poteva intravedere lo scudetto volare via e cucirsi sulle maglie del Milan

A un certo punto sembrava tutto finito, tutto sfumato. A San Siro si poteva intravedere lo scudetto volare via e cucirsi sulle maglie del Milan. E invece l'Inter è ancora viva. Dal Meazza, Giampaolo Pazzini ha commentato così la vittoria surreale dei nerazzurri contro l'Empoli per 4-2:

"Una rimonta così ti lascia entusiasmo. Vittoria meritata dell'Inter, anche in vista della finale di Coppa Italia. I nerazzurri sono cambiati dall'autogol dopo il cross di Dimarco. Nel secondo tempo la squadra di Inzaghi ha legittimato la vittoria. In certi stadi basta una scintilla per far accadere quello che è accaduto oggi. Dopo l'1-2 è tornata una squadra famelica, vogliosa. Ha fatto una grande gara. Ora tutta la pressione è sul Milan, saranno due giorni molto lunghi. Sono due squadre che ci stanno regalando un campionato pazzesco. Per lo scudetto è ancora lunga, il Milan ha il destino in mano ma affronterà delle partite difficili".