Pazzini: “Salernitana squadra viva, darà fastidio all’Inter. Lautaro…”

Le parole dell'ex giocatore su Inter-Salernitana a pochi minuti dal fischio d'inizio

A pochi minuti dal fischio di inizio di Inter-Salernitana, Giampaolo Pazzini ha parlato della gara. Per i nerazzurri è una gara da vincere per continuare a sperare nella seconda stella: "La Salernitana una squadra nuova, viva, ha cambiato tanto. Hanno una montagna difficile da scalare, ma è una squadra viva che sicuramente darà fastidio all'Inter. Hanno la spregiudicatezza e sono spensierati perché non hanno tanto da perdere. Per l'Inter è una partita da vincere, hanno perso qualche punto per strada e non vogliono lasciare più niente al caso. Lautaro? Un momento un po' così ma che può capitare a tutti gli attaccanti".