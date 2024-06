DT Albania: “Asllani è un giovane vecchio, è esperto anche a parole”

"Il mister è stato bravo in questo percorso a creare un buon gruppo, siamo diventati una bella squadra. Ci siamo qualificati da primi del girone, i ragazzi sono disponibili e pronti a mettere in campo le idee del mister. Il DT di una Federazione ha un ruolo diverso dal ruolo di DS in un club, porto esperienza, strategie, metodologie per la crescita del calcio in tutto il Paese. Abbiamo ragazzi esperti, intelligenti che danno consigli ai più giovani. Le partite dei campionati europei sono una bella vetrina ma tanti giocatori hanno fatto bene. Asllani è un giovane vecchio, è esperto anche a parole. Il mister ha lavorato proprio per creare una squadra, attraverso il gioco possiamo mettere in evidenza la qualità dei singoli".