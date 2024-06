"E' una bella emozione giocare contro gli amici e contro l'Italia, il Paese in cui sono cresciuto. Sarà una partita speciale, in cui mettere queste cose da parte e pensare alla gara. Ho sentito Frattesi l'altro giorno, gli ho fatto i complimenti per il gol (contro la Bosnia, ndr). Speriamo che non faccia gol anche contro di noi, visto che i suoi inserimenti sono pericolosi".