Inter, Pea: “Mourinho allenatore top e grande uomo. Benitez un vincente. Arnautovic…”

Intervistato da Il Posticipo, Fulvio Pea ricorda la sua esperienza come allenatore della Primavera dell'Inter

Fulvio Pea ha solo bei ricordi del suo periodo all'Inter. Allenatore della Primavera nell'anno del Triplete, intervistato da Il Posticipo ricorda come è stato lavorare con José Mourinho: "Io ero solo l'allenatore della Primavera, ma ho colto l'occasione quell'occasione per studiare da vicino un allenatore straniero. Penso di aver seguito quasi tutti i suoi allenamenti a bordo campo. Un allenatore deve mixare la metodologia del suo Paese con quella dei tecnici stranieri. Dopo l'incontro con Mourinho il mio modo di lavorare è cambiato. Il club voleva che ci allenassimo come la prima squadra. Ovviamente noi non potevamo fare quello che facevano i grandi campioni, ma l'idea era quella. Ho vissuto momenti belli col mister che hanno dimostrato che non era solo un allenatore top, ma anche un grande uomo".

Che cosa ricorda di Marko Arnautovic? Ha dato filo da torcere all'Italia di Mancini...

"L'ho allenato per due-tre gare. Qualche volta José Mourinho ci faceva schierare qualche giocatore della prima squadra per fargli fare un po' di minutaggio. Io avevo giocatori bravi, Marko era qualcosa in più".

Com'è stato lavorare con Benitez dopo il Triplete?

"L'ho fatto per sei mesi. È un altro personaggio eccezionale, una persona buona, un uomo educatissimo e molto rispettoso del lavoro dell'allenatore della Primavera. Purtroppo all'Inter è stato un po' sfortunato perché non è mai semplice allenare una squadra che l'anno prima ha fatto il Triplete. Nonostante tutto, Benitez ha conquistato il Mondiale per Club ed è andato via con un titolo tra le mani. È un vincente".

